Gözaltı kararı verilmişti! Eski manken Deniz Akkaya firarda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltı kararı verilmişti! Eski manken Deniz Akkaya firarda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltı kararı verilen eski manken Deniz Akkaya, 9 gündür ortalıkta görünmüyor.

Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.

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Deniz Akkaya hakkında iki ayrı suçtan 26 Kasım tarihinde gözaltı kararı verildi ancak ünlü manken henüz gözaltına alınamadı.

9 GÜNDÜR FİRARİ DURUMDA

Akkaya 9 gündür firari durumda. Deniz Akkaya'nın nerede olduğu ise bilinmiyor.

Deniz Akkaya yakalanmasıyla birlikte mevcutlu olarak adliyeye getirilerek savcılığa ifade verecek.

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Gözaltı kararı verilmişti! Eski manken Deniz Akkaya firarda
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