Gözaltı kararı verilmişti! Eski manken Deniz Akkaya firarda

Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.

Deniz Akkaya hakkında iki ayrı suçtan 26 Kasım tarihinde gözaltı kararı verildi ancak ünlü manken henüz gözaltına alınamadı.

9 GÜNDÜR FİRARİ DURUMDA

Akkaya 9 gündür firari durumda. Deniz Akkaya'nın nerede olduğu ise bilinmiyor.

Deniz Akkaya yakalanmasıyla birlikte mevcutlu olarak adliyeye getirilerek savcılığa ifade verecek.