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Gözaltına alınan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 05:00
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Gözaltına alınan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan serbest bırakıldı

Gözaltına alınan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan serbest bırakıldı
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Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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