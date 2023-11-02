Gözaltına alınan Dilan Polat polislerden ne istedi. 'Yok artık' dedirten talep

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'ın polislerden isteği şaşırttı.

Gözaltına alınan Dilan Polat polislerden ne istedi. 'Yok artık' dedirten talep

Haklarında kara para aklama sebebiyle soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli dün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu olayın başkahramanı olan Dilan Polat'ın gözaltına alınması sosyal medyayı salladı. Gözaltına alınmadan önce de çocuğuyla bir paylaşım yaptı.

Operasyonda aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

POLİSLERDEN CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ

Gözaltındaki Dilan Polat'ın nezarette polislerden garip bir istekte bulunduğu iddia edildi.

Dilan Polat'ın polislere "Benim cildim çok önemli. Burada cildim bozulur. Cildim için kullandığım vitaminlerimi istiyorum" dediği, ancak mali şube polislerinin Dilan Polat’ın bu isteğini reddettiği öne sürüldü.

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