Gözaltına alınan Tunç Soyer'den ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan Tunç Soyer'den ilk açıklama

Düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya üzerinden hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İBB operasyonu İzmir'e sıçradı! CHP'nin eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı...İBB operasyonu İzmir'e sıçradı! CHP'nin eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı...

Tunç Soyer, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

"SİZLERİN BAŞINI ÖNE EĞDİRECEK HİÇ BİR ŞEY YAPMADIK"

Soyer'in açıklaması şöyle:

"Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum.

Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok.

Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiç bir şey yapmadık.

Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum.

Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek!

Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek."

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