Gözaltına alınmıştı... Beykoz Belediye Başkanı Köseler adliyede

"İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 4 gün önce, sabaha karşı saat 04.00'te evine baskın yapılarak gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabah 04:00'te evinden gözaltına alındı.
Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyete götürüldü.
Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları gösterildi.
Belediye binası önünde polis ve çevik kuvvet ekipleri bariyerler kurarak güvenlik önlemi aldı.