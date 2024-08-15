Gözde çift gala gecesine damga vurdu

Jonas Brothers grubunun üyesi olarak tanınan Nick Jonas için The Good Half filmindeki rol, onun için ilk büyük oyunculuk fırsatı oldu. Annesinin ölümünden sonra memleketine gelen bir senaristi canlandırdığı filmin galasına eşi Priyanka Chopra ile katılan güzel oyuncu bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gala için Nick açık renkli bir takım elbise, dekolteli bir tişört ve boynunda devasa bir zincir seçerken, karısı dantelli iç çamaşırıyla göğsünü ortaya çıkaran transparan asimetrik bir elbise seçti. İnsanlar çiftin kıyafetlerini oldukça başarılı buldu.

Nick 31 yaşında olmasına rağmen Priyanka 42 yaş gününü çoktan kutladı. Ancak müzisyenin hala çocuksu bir görünümü olduğu için ikilinin pek yakışmadığı konuşuluyor.

Daily Mail okuyucularının çiftin yaş farkına ilişkin yorumlarda "Anne ve oğul birlikte çok güzel görünüyor", "Anne ve oğul sinemaya gidiyor", "Anne oğlunu bu gece dışarı çıkardı" gibi aşağılayıcı ifadeler yer aldı.

İnsanların görüşleri ne olursa olsun Nick ve Priyanka yıllardır mutlu bir çift. Aralarındaki ilk kıvılcım 2016'da parladı. 2018'de üç günlük bir düğünün keyfini çıkardılar ve 2022'de taşıyıcı annelik yoluyla Malti adında bir kızın ebeveyni oldular. Ve bugün bile birbirleri için kader ortakları gibi görünüyorlar.