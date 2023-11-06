Gözde ışık saçmasını önleyen meyve

Ananasın gözde ışık çakmasına yararları nelerdir?

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Gözde ışık saçmasını önleyen meyve

Gözde ışık saçmasını önleyen meyve

Ananasın gözde ışık çakmasına yararları nelerdir?

Bazı hastaların gözde sinek uçuşmaları, şimşek çakması gibi de tanımladığı gözde ışık çakması (fotopsi) olayının bilinen bitkisel tedavisi yoktur. Ancak son yıllarda ananas ile geliştirilen bir yöntem dikkat çekici. İşte ananasın gözdeki şimşek çakmalarını önleyen yararları…

Fotopsi tedavisinin doğal yöntemlerini araştırmak için son yıllarda bazı araştırmalar yapıldı. 2019 yılında ananas supplementi tüketimi ile ilgili yapılan pilot çalışma bunlardan biridir. Bu çalışmada; vitreusta kopmaya bağlı ortaya çıkan, göz optiğini etkileyerek gözde uçuşan cisimciklerin görülmesine sebep olan kolajen benzeri parçacıkların ortadan kaldırılmasında ananasta bulunan bromelain enziminin etkisi araştırılmıştır.

Bromelain enzimi, proteinlerin sindirilmesine yardımcı olan ve yalnızca ananasta bulunan bir enzimdir. Vitreus kopmaları sonucunda vitreus içinde gezen protein yapılarının kaybolmasına yardımcı olabileceği düşüncesi ile katılımcıların belirli süre ile belirli dozlarda ananas supplementi tüketmesi sağlandı. Sonuçlar oldukça umut verici ve merak uyandırıcı olsa da, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tedavisinde, meyve ve sebzelerde bulunan polifenollerin etkisi incelenmiştir. Polifenoller, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri ile bilinen mikro besin ögeleridir. Polifenoller gibi doğal antioksidan uygulamalar yardımı ile hastalığın seyrinin yavaşlatılabileceği düşünülmektedir. Elbette en iyi çare yine de bir göz doktoruna görünmektir…


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