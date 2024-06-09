Gözler altının kaderini belirleyecek kararda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözler altının kaderini belirleyecek kararda

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, önümüzdeki hafta için dikkatler ABD TÜFE verilerine ve FED’in faiz kararına çevrildi.

Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan ani düşüşün sonrasında, yatırımcıların gözü önümüzdeki hafta açıklanacak olan FED’in faiz kararına ve ABD tüfe verilerine çevrildi. FED’in faizde bir değişikliğe gitmemesi değerlendirilirken FED Başkanı Powell'ın açıklamaları çok büyük önem taşıyacak.

Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE rakamlarının beklentinin altında olması altın için olumlu bir gelişme olabilirken uzmanlar, ons altında 2280 dolar ve gram altında 2370 TL seviyelerinin korunması halinde kademeli alımın düşünülebileceğini belirtiyor.

ekran-goruntusu-2024-06-09-090846.pngGeçen hafta, altında oldukça hareketli bir dönem yaşandı. ABD'den gelen zayıf verilerin etkisiyle ons altın ve gram altın değer kazanırken Cuma gününden itibaren ons altın 2385 doları, gram altın ise 2475 TL'yi geçti. Fakat Çin ve ABD’den gelen veriler, Cuma günü altın fiyatlarının sert bir biçimde düşmesine yol açtı.

Çin'in altın alımlarını durdurduğuna dair haberler ve ABD'den gelen mayıs ayı tarım dışı istihdam rakamlarının beklentinin üzerinde kalması, FED’in faiz indirimi beklentilerini erteledi ve bu durum altına yansıdı. Ons altın ve gram altın, 2300 doların altına geriledi ve haftayı düşüşle bitirdi.

gram-altin-fiyati-kac-lira-oldu-izgazete.webpYatırımcılar gözlerini FED’in faiz kararına çevirmişken söz konusu 12 Haziran Çarşamba günü saat 21:00'de açıklanacak. FED’in faiz oranında bir değişim yapmayacağı öngörülürken Powell'ın istihdam rakamlarına ilişkin açıklamaları piyasalar için büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD TÜFE rakamları da yatırımcılar radarında. TÜFE’nin beklentilerin altında olması "güvercin FED" beklentilerini destekleyebilir ve altın fiyatlarına olumlu yansıyabilir.

Uzmanlar, ons altın için 2280 doların önemli bir destek seviyesi olduğunun altını çizerken gram altında da 2370 TL seviyesinin dikkatli bir biçimde izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

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