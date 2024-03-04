Gözler Kabine toplantısında! Gündem seçim güvenliği, fahiş fiyatlar ve enflasyon

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde saat 15.00’te başlayacak. Özellikle enflasyonla mücadele olmak üzere, ekonomideki mevcut durum gözden geçirilecek. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek için alınacak önlemler tartışılacak.

Toplantıda ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinin güvenli ve sakin bir ortamda gerçekleştirilmesi için alınacak önlemler de ele alınacak. İç güvenlik ve sınır ötesi terörle mücadele operasyonları ile F-16 tedarik sürecinin son durumu değerlendirilecek.

Türkiye’nin Gazze politikası Dış politika gündeminde ise Gazze ön planda olacak. İsrail’in saldırılarını durdurmak amacıyla Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.