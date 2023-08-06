Gözler kabine toplantısında: iki kritik konuyla toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinenin bu hafta tahıl koridoru anlaşması sorunu ve toplu sözleşme gündemiyle toplanması bekleniyor.

Gözler kabine toplantısında: iki kritik konuyla toplanıyor

Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.

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