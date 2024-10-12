Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 17 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Banka 6 aydır faizleri yüzde 50'de sabit tutuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 17 Ekim Perşembe günü...Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Faiz kararı saat 14.00'te açıklayacak. Geçen ayki Para Politikası Kurulu toplantısında yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. TCMB en son faiz artışını mart ayında yapmıştı.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 oldu.Merkez Bankası'nın 3 ay sonrası için beklentisi iseyüzde 46,26'ya düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,66'dan yüzde 31,64'e geriledi.

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