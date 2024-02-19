Gözler Merkez Bankası’nın kararında

Kaynak: Patronlardünyası
Gözler Merkez Bankası’nın kararında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını perşembe günü Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan başkanlığında 14.00’de açıklayacak.

Merkez Bankasının bu toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Zaten bunun sinyali başkan Fatih Karan yaptığı Enflasyon Raporu toplantısında vermişti. Karahan, “Sıkılaşma politikasında sona gelindiğini gerekmesi halinde ilave adımlar atılacak” ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası eski başkanı Gaye Erkan, geçtiğimiz ay faizleri 250 baz puan artırarak 42,50 seviyesinde 45 seviyesine yükseltilmişti.

Bu toplantının karar metninde verilecek mesajlar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Bankanın yen başkanı nasıl yorumlayacağı piyasanın radarında bulunuyor.

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