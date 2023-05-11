Gözlerde görülen bu belirtiye dikkat. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir

Uzmanlar yüksek tansiyonun gözde ortaya çıkan belirtisi hakkında uyarılarda bulundu.

Gözlerde görülen bu belirtiye dikkat. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir

Mynet’te yer alan habere göre; Doktor Mukhtar Bizrah, kanlanmış gözler ve hipertansiyon arasındaki bağlantı hakkında Express.co.uk ile konuştu.

Doktor Mukhtar Bizrah, “Kanlı gözler, retinadaki kan damarlarına baskı uyguladığı için hipertansiyon veya yüksek tansiyon belirtisi olabilir. Bunu fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alın” sözlerini kullandı.

FELÇ RİSKİ YÜZDE 35 DAHA FAZLA

Yüksek tansiyonun neden olduğu kanlı gözlere sahip olmak , hipertansif retinopati olarak biliniyor. Bu aynı zamanda yüksek tansiyonun bazı tehlikeli komplikasyonları için daha büyük risk altında olduğunuz anlamına da gelebilir. 2013 yılında Hypertension dergisinde yayınlanan bir bilimsel çalışma, yüksek tansiyonu olan 2.900 katılımcı arasında, hafif hipertansif retinopatisi olanların yüzde 35 daha fazla felç riskine sahip olduğunu buldu. Orta veya şiddetli hipertansif retinopatisi olanlarda yüzde 137 daha yüksek risk bulunuyordu.

KAN BASINCI DEĞERLERİNE DİKKAT!

Başka bir uzman Niamh McMillan, nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı. "Subkonjonktival kanama, kan çanağı gözlerden farklıdır ve gözün yüzeyindeki küçük kan damarlarından birinden küçük bir kanamadır (çürüğe benzer)" dedi.

"Bu, gözün beyazında parlak kırmızı bir yama gibi görünebilir ve hipertansiyonla ilişkili olabileceğinden kan basıncı okumasını ister." Sağlıklı kan basıncı 90/60 milimetre cıva (mmHg) ile 120/80 mmHg arasında, yüksek tansiyon ise 140/90 mmHg veya daha yüksek olarak kabul edilir.

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