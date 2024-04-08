Göztepe alev aldı. Koşar adım Süper Lig'e

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, Erzurumspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip taraftarının desteğini de arkasına alıp 3-0 kazanmayı başardı.

Sarı-Kırmızılı ekibin gollerini 1 ve 71. dakikalarda Ramulo ve 76. dakikada Mustafa Yumlu (Kendi kalesine) attı.

Erzurumspor'dan Celal Henalp 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol 1. Lig'in tamamlanmasına 5 hafta kala Göztepe bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti, Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor'un ardından ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Üçüncü sıradaki Sakaryaspor ise 50 puana sahip.

Erzurumspor ise aldığı mağlubiyet sonrası 40 puanda kaldı.