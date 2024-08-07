Göztepe Göteborg'a dönen yıldızını paylaştı

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Göztepe Göteborg'a dönen yıldızını paylaştı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsveçli futbolcu Ramon Pascal Lundqvist, ülkesinin takımlarından IFK Göteborg'a transfer oldu.

İzmir ekibi, güçlü bir takım oluşturma hedefiyle Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Dismas Miroshi ve Kuryu Matsuki gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

Teknik heyetin planlarında yer almayan kiralık oyuncular Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edilerek veda edildi.

Ayrıca, Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı, Kenneth Obinna Mamah ve Mame Diouf ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipten son olarak ayrılan oyuncu ise Ramon-Pascal Lundqvist oldu.

Göztepe Kulübü, yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Ramon Pascal Lundqvist'in IFK Göteborg'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ramon Pascal Lundqvist'e teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki hücum oyuncusu Lundqvist, Göztepe'ye ocak ayında transfer olmuştu.

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