Göztepe, Sultanlar Ligi’ne Yükseldi: 20 yıl sonra geri döndü

Alanya'da organize edilen Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi Play-Off Final Etabı'nda oynadığı üçüncü ve son maçta İBB Spor'u büyük çekişme sonrası 3-2 mağlup eden Papara Göztepe, 20 yıllık Sultanlar Ligi özlemini sona erdirdi. Normal sezonu ve yarı finali lider tamamladıktan sonra final müsabakalarını 2'nci sırada bitiren sarı-kırmızılı takım Alanya'da büyük coşku yaşadı.

Finallerdeki ilk maçta Karşıyaka'yı İzmir derbisinde 3-1 mağlup eden Göztepe, ikinci sınavda İlbank'a aynı skorla yenilse de galip gelen takımın Sultanlar Ligi hedefine ulaşacağı son maçta hata yapmayıp 2005'te veda ettiği lige döndü. Başantrenör Ataman Güneyligil önderliğinde kupaya uzanan Göz-Göz, İBB Spor karşısında aldığı son sayının ardından sahayı bayram yerine çevirdi. 100'üncü yılda hem futbol hem voleybol ve basketbol ile olimpik branşlarda başarı hedefleyen Göztepe ilk hedefe ulaştı.

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KUPA HELENA'YA ARMAĞAN

Alanya'da kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarla şampiyonluğu kutlayan Göztepeli voleybolcular aldıkları kupayı maçın ilk setinde sakatlık yaşayan Helena Rousseaux'a armağan etti. Helena, törene bacağı sargılı şekilde sedye üzerinde katılıp kupasına kavuştu. Yeni sezonda İzmir'i Sultanlar Ligi'nde temsil edecek Göztepe'ye madalyalarını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kupasını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Yıldız verdi.