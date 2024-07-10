Göztepe'den Fenerbahçe'yi kurtaracak teklif

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’da kamp yapan Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi.

KAMPTAN GÖNDERİLDİ

Yönetim Jose Mourinho’nun planları arasında yer almayan Serdar Aziz’in kamptan gönderildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

"AYRILIŞ SÜRECİNE GİRMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Deneyimli stoper ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim Değerli Kulübüm Fenerbahçe Spor Kulübü ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için Saygıdeğer Başkanım sayın Ali Koç, Kıymetli Büyüğüm Sayın Acun Ilıcalı ve Teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE SERDAR AZİZ'İ İSTİYOR

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe’den resmen ayrılacak olan Serdar Aziz’in yeni adresine dair flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe 33 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Göztepe Djalma Silva, Isaac Solet, Koray Günter ve Nazım Sangare’yi kadrosuna katmıştı.