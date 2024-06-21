Göztepe'den flaş transfer

Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı kırmızılı kulübün geçen sezon Karagümrük'te oynayan sağ bek Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Taraflar arasında son detayların konuşulmasının ardından transferin açıklanacağı belirtildi.

İzmir temsilcisinin geçtiğimiz sezonu önce Romanya 2. Lig ekibi Spartac Bucuresti takımında geçiren devre arasında ise Bulgaristan’ın Slavia Sofia takımına transfer olan Isaac Solet ile de her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Orta Afrika Milli Takımı’nda da görev yapan Solet’in kısa bir süre içerisinde İzmir’e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada da yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili bilgi verildi. Açıklama şöyle:

“Takımımız, 24 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri’mizde bir araya gelecek.

10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir’de sürdürecek olan Göztepe’miz, aynı gün Slovenya’nın Bled kentine hareket edecek.

Takımımız, 25 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarına Slovenya’da devam edecek ve daha sonra İzmir’e dönüş yapacak.

Takımımızın kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.”