Göztepe'den Galatasaray'a deva olacak teklif

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Göztepe'den Galatasaray'a deva olacak teklif
Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen Süper Lig'e yakışır bir kadro için harekete geçti.

Göztepe ve Southampton’un sahibi olan Rasmus Ankersen Süper Lig’e yükselmelerinin ardından kolları sıvadı.

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Bu sezon Leicester City’de gösterdiği performansla göz dolduran Yunus Akgün’ü transfer etmek isteyen Ankersen genç yıldız için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Ankersen bu teklifinin reddedilmesi üzerine ilginç bir teklif yaptı.

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Sezon sonunda Trabzonspor’dan Southampton’a dönecek olan Onuachu’yu öneren Ankersen Yunus Akgün ile takas edilmesini teklif etti.

2. santrafor konusunda bu sezon büyük sıkıntı çeken Galatasaray’da başkan Dursun Özbek teklife sıcak bakarken nihai kararı vermek için seçim sonrası işaret etti.

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