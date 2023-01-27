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Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise müsabakanın başında bireysel hatadan bir gol yediklerini kaydetti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 23:51
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Göztepe'ye kaybeden Bandırmaspor'da Mesut Bakkal'dan açıklamalar

Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
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Ancak ilk 20 dakikadan sonra toparlandıklarını ve beraberlik golünü de bulduklarını belirten Bakkal, şunları ifade etti:

"Bu kadar uzak oynarsanız mağlubiyetten kaçamazsınız. Baskılıymış, top bizdeymiş gibi göründük ama üretkenlikten yana sıkıntı çektik. İyi bir takımız ama böyle basit goller yememeliyiz. Göztepe'yi de tebrik ediyoruz. Çok baskı yemeden ve topu vermeden mağlup olduk. Bunlardan ders çıkaracağız. Lig uzun bir maraton."

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