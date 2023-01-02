Göztepe'den flaş transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kongolu Michee Ngalina ile 1 yıl opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ngalina’nın daha önce Philadelphia Union, Switchbacks ve Los Angeles takımlarında forma giydiği belirtildi.
Ngalina'ya Göztepe kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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