Göztepe'yi havalara uçuran haber. Resmen açıklandı

Ümit Milli Takımımız 3 Haziran Pazartesi günü özel bir müsabakada İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul’da oynanacak olan hazırlık maçı öncesi millilerimizin aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan aday kadroda Göztepe’nin genç yıldızı Uğur Kaan Yıldız’a da yer verildi.

TFF’nin aday kadroyu duyurmasının ardından Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Göztepe’de büyük bir sevinç yaşandı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir ekibi “Genç oyuncumuz Uğur Kaan Yıldız, Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi. Ümit Milli Takımımız, 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da İskoçya ile karşılaşacak. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, kendisine ve Ümit Milli Takımımıza başarılar diliyoruz” dedi.

İşte açıklanan aday kadro:

Kaleciler: Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Livan Burcu (SV Sandhausen), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Aksel Baran Potur (Moss FK)

Forvet: Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.)