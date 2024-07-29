Göztepe'yi korkutan tablo açıklandı

Kaynak: DHA
Göztepe'yi korkutan tablo açıklandı

Göztepe Süper Lig'de değeri en düşük olan 3. takım oldu.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi sol bek Djalma Silva, stoperler Novatus Mishuru ile Koray Günter, orta saha Isaac Solet, sağ bek Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan ile kadrosuna takviyeler yapan Göztepe, piyasa değeri en düşük 3 takımdan biri oldu.

Transfermarkt sitesinde yapılan güncellemelerin ardından Göztepe'nin 14 milyon 730 bin Euro değeri olduğu bildirildi.

Son sırada bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü yer aldı. Yeşil-beyazlıların 13 milyon Euro civarında kadro değeri olduğu açıklanırken, Gaziantep FK 14 milyon Euro ile sondan ikinci sıraya adını yazdırdı. Göztepe ise bu iki kulübü geride bıraktı. Süper Lig'in en değerli takımı ise 249 milyon 380 bin Euro ile Fenerbahçe oldu.

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