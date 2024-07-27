Göztepe'yi yıkan haber geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Göztepe'yi yıkan haber geldi

Göztepe yönetiminin uzun zamandır transferi için uğraştığı Juan Silva ve Wellington'un ancak ocak ayında geleceği açıklandı

Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz kulübü Southampton ve Göztepe'nin iki oyuncu için Sao Paulo ekibiyle devre arasında anlaştığı açıklandı.

Ara dönemde Southampton ile sözleşme imzalaması beklenen iki futbolcunun ardından Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi. Özellikle Juan Silva'yı yaz döneminde kadrosunda görmeyi bekleyen Göztepe'nin yapılan anlaşma gereği 6 ay daha beklemesi gerekecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise Juan Silva'yı çok fazla bekleme taraftarı olmadığı ve Göztepe'nin lig başlayana kadar iki forvet takviyesi yapacağı kaydedildi.

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