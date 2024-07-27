Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda

Simge Dal
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda

Türkiye'de kiralık ev bulma zorlukları giderek artıyor.

Yaz aylarının gelmesi, tayinler, üniversite tercihleri ve düğünler gibi etkenlerle birlikte kiralık daire talebinde büyük bir artış bekleniyor. Kira talebinde %30'a varan bir artış öngörülüyor.

Alım satım pazarındaki durgunluk otomobil piyasasını etkilerken, ev piyasasında durum farklı; büyükşehirlerde kiralık daire bulmak daha da zorlaşıyor.

konutdfsdf.jpg

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralık ev arayanların sayısı artarken, ev sahipleri daha yüksek kira bedelleri talep ediyor.

Bazı kiracılar, ev sahiplerinin mobbing girişimlerine karşı direnirken, kira anlaşmazlıkları adliyelerde ve arabulucularda en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, kira krizinin artarak devam edeceğini ve bu durumun önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini belirtiyor.

konutldfj.jpg

KİRADA YENİ TALEP DALGASI

Sektör uzmanları kirada yeni bir talep dalgasının başlayacağını ve bu durumun özellikle düğünler ve memur atamaları gibi etkenlerle tetiklendiğini belirtiyor.

Gayrimenkulün son dönemde en çok gelir sağlayan sektörlerden biri olduğunu belirten sektör uzmanları, ev sahibi olmanın karlı bir yatırım olduğunu ancak kiralarla ilgili sorunların giderek arttığını söylüyor.

Söz konusu duruma ilişkin konuşan sektör uzmanları, kiracılar ve ev sahipleri arasında süregelen anlaşmazlıkları daha da karmaşık hale getirdiğine dikkat çekiyor.

konutlskp.jpg

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Son dönemlerde her kaleme gelen zamlar kiracı ve ev sahiplerini de birbirine düşürüyor. Ev sahipleri artık evlerini kira konusunda garantiye alabilmek ve kiracı sorunuyla uğraşmamak için başlangıçta tahliye taahhütnamesi istiyorlar. Peki tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, bir kiracının belirli bir tarihte kiraladığı taşınmazı boşaltacağına dair imzaladığı yazılı bir belgedir. Bu belge, yasal bir delil niteliği taşır ve kanun kapsamında kiraya verene, taşınmazın belirtilen tarihte boşaltılmasını talep etme hakkı verir.

konutsad.jpg

Taahhütnamenin geçerli olması için, tarafların özgür iradesiyle ve herhangi bir baskı altında kalmadan imzalanmış olması gerekmektedir.

Kiracının, tahliye taahhüdünü, kira sözleşmesi süresince veya sözleşmenin yenilenmesi sırasında gönüllü olarak vermesi, ileride yaşanabilecek hukuki sorunları en aza indirmek için önemlidir.

Bu tür belgeler, hem kiracı hem de kiraya verenin haklarını korumaya yönelik olup, anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar.

İlgili Haberler
Göztepe'yi yıkan haber geldi
Koç Holding anlaşması Abdürrahim Albayrak'ın başını yaktı
Son Haberler
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama Gündem
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti Video
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti
Devrilen vinç can aldı Gündem
Devrilen vinç can aldı
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular Video
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik Video
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik
Şevval Paris'te tarih yazdı Spor
Şevval Paris'te tarih yazdı