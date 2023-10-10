Gözü dönmüş saldırganlar 8 yaşındaki çocuğu vurdu

Adana’da kendisini yaralayanlar hakkındaki şikayetini geri çekmeyen babanın 8 yaşındaki oğlunu kasığından vurdular. Aile saldırganların yakalanmadığını ve tehditlere devam ettiğini belirterek yardım istedi.

KAYNAK: DHA
Gözü dönmüş saldırganlar 8 yaşındaki çocuğu vurdu

Adana’da Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi’nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı.

Damarları parçalanan A.K.’ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Y.Y. tutuklandı.

İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.’ye baskı yapan Y.Y.’nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.’nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, hala tutuklu olan Y.Y.’nin ailesinden kişiler evine gidip, tehditler savurdu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDULAR

Olayların öncesinde, 10 gün önce A.K.’nin annesi Z.K. darbedildi. 7 Ekim’de meydana gelen olayda ise motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.’nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.’nin tedavisi sürüyor.

“YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Polise şikayette bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştiren ve azmettirenlerin hala sokakta gezip, tehdit mesajları gönderdiğini öne süren H.K., “Can güvenliğimiz yok, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir oğlum yaralandı, hastanede. ‘Çocuklarınız, hiçbiriniz kalmayacaksınız, yarım kalan işi tamamlayacağız’ diye mesajlar atıyor. Yarın başka bir çocuğumun katledilmesinden korkuyorum” diyerek yardım istedi.

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