Gözünüze gözünüz gibi bakmanın yöntemleri

Gözümüze nasıl iyi bakabiliriz? Gözümüze zarar veren şeyler nelerdir? İşte yanıtları…

KONTROLSÜZ GÖZLÜK KULLANIMI

Bazıları güneş gözlüğü ya da numaralı gözlükleri doktor kontrolünden geçmeden kullanmaktadır. Bu da göz sağlığını olumsuz etkileyen etkenlerden biridir. Her türlü gözlüğü kullanmadan önce kontrolden geçmek şarttır.

UYKUSUZLUK

Uzun süre uykusuz kalmak gözdeki kılcal damarları tahrip eder. Zaten uykusuzluğun dikenleşme ve kanlanmayı beraberinde getirdiği de gözlemlenmektedir. Bu nedenle uyku düzeninden feragat edilmemeli ve gözlerin yeterince dinlendiğinden emin olunmalıdır.

KONTROL YAPTIRMAMAK

Katarakt, şaşılık, göz kuruluğu gibi rahatsızlıkları yaşayan kişilerin kontrollerine zamanında gitmemesi göz sağlığını olumsuz etkilemektedir. Genellikle ilaçların olumlu yanıt vermesinden sonra kontroller bırakılır.

YANLIŞ ESTETİK OPERASYONLAR

Göz kapağı düşüklüğü nedeni ile her yıl binlerce kadın ve erkek estetik operasyon geçirmektedir. Oysa bu operasyonlardan önce göz muayenesinden geçmeli ve herhangi bir risk oluşturup oluşturmayacağı kontrol edilmelidir.

LAZER OPERASYONDAN SONRA İLAÇ KULLANIMI

Lazer operasyondan sonra yaklaşık 1 yıl düzenli olarak kullanılması gereken ilaçlar bulunmaktadır. Ancak pek çok insan gözleri düzeldikten sonra bu ilaçları kullanmayı bırakır. Bu da gözün hassasiyetini artırır ve yine çeşitli göz sorunlarını meydana getirir.

REÇETESİZ İLAÇ KULLANMAK

Göz kuruluğu ve çapaklanma yaşayan insanların en sık yaptıkları hata bilinçsiz ilaç kullanımıdır. Öncelikle bu sorunların temeli araştırılmalı ve ilaç doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

SİGARA

Sigara göz çevresinde, içinde ve retinada bulunan kılcal damarlara zarar vermektedir. Tahrip olan kılcal damarlar da bir süre sonra görme yetisinde gerileme meydana getirir. Eğer önlem alınmaz ve sigara tüketimi sonlandırılmaz ise ne yazık ki göz, görme yeteneğini kaybetmeye devam edecektir.

KÖTÜ BESLENME



Beslenme de gözü etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle A, E, C ve B2 vitaminleri göze iyi gelmektedir. Bu vitaminleri içeren yiyecekleri tüketmek daha sağlıklı gözlere sahip olmayı sağlar.

HİJYEN

Hijyen de göz sağlığını doğrudan etkilemektedir. Özellikle başkasına ait makyaj malzemeleri kullanılmamalı, lensleri asla takılmamalıdır. Ayrıca lens kullanılıyor ise kutuları belli aralıklar ile değiştirilmeli ve dezenfekte edilmelidir. Lensler takılmadan ya da çıkarılmadan önce eller muhakkak temizlenmelidir. Ayrıca lenslerin gözde 8 saatten fazla kalmamasına da dikkat edilmelidir.

TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR

Elektronik cihazlar doğrudan göze zarar vermez ancak yaşlanmasına neden olur, yaşlanma durumu söz konusu olan gözlerde de buğulu görme sorunları ortaya çıkar. Bu nedenle televizyon ve bilgisayara çok uzun süre bakılacak ise arada gözlerin dinlendirilmesi gerekir.