Gözyaşıyla ilgili tehlike ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Gözyaşıyla ilgili tehlike ortaya çıktı
Uzmanı, “Gözyaşı kanalı tıkanıklığı gözde enfeksiyona neden olabilir” diyerek uyarılarını açıkladı.

Gözlerde toz ve kir birikmesini önlemek için gözyaşı üretildiği biliniyor. Bu gözyaşı, gözün iç köşesindeki küçük deliklerden başlayarak, ince bir boru sistemi ve bir gözyaşı kesesi aracılığıyla buruna ulaştığı bildirildi. Bu sistemde herhangi bir yerde tıkanma olursa, gözyaşı gözden akar ve gözlerde sulanma olur.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emine Malkoç Şen, bu durumun enfeksiyona yol açabileceğini ve gözlerde sarı-yeşil çapaklanma, kızarma ve kapaklarda şişlik gibi belirtiler verebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Şen, gözyaşı boşaltım sisteminde tıkanma oluşabilecek yerleri ve nedenlerini anlattı. Göz tansiyonu damlaları, bazı kanser ilaçları, radyoaktif iyot tedavileri, kimyasal yaralanmalar ve viral enfeksiyonlar gibi faktörlerin, göz kapaklarının kenarındaki delikleri ve kanalları tıkayabileceğini belirtti.

Bu durumda gözyaşı, gözden dışarı akar. Daha alt seviyelerdeki tıkanmalarda ise, gözyaşı kesesinde mikroorganizma ve artıkları birikir ve enfeksiyon oluşur. Bu durum, hastanın görme kalitesini ve yaşam konforunu bozar. Tedavi edilmezse, göz kapakları sarkabilir ve düzeltilmesi için ameliyat gerekebilir.

Prof. Dr. Şen, gözyaşı kanal tıkanıklığının tedavisinde, tıkanmanın hangi seviyede olduğunun belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bunun için gözyaşı kanalına bir sıvı vererek, tıkanıklığın yeri ve derecesini tespit ettiklerini söyledi. Bazı durumlarda, BT veya MR gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurduklarını ekledi.

Prof. Dr. Şen, bu hastalığın tedavisinin, çocuklarda ve yetişkinlerde farklı olduğunu da ifade etti. Çocuklarda doğuştan gelen tıkanıklıkların kendiliğinden geçebileceğini, yetişkinlerde ise cerrahi müdahale gerekebileceğini anlattı. En sık uygulanan cerrahi yöntemin, burunda yeni bir kanal açmak olduğunu söyledi.

İlgili Haberler
Uzmanı kış aylarında gözyaşı damlasının önemini anlattı
Son Haberler
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi Gündem
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı Spor
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi Dünya
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma Dünya
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi Spor
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı Gündem
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı