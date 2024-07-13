Gözyaşları elektriğe kapılarak can veren İnanç Öktemay için

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gözyaşları elektriğe kapılarak can veren İnanç Öktemay için

İzmir'in Alsancak'ta yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düşen arkadaşı Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken can veren İnanç Öktemay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazede İnanç Öktenay'ın annesi Nevin Öktemay'ın feryatları yürekleri parçaladı.

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Olay, dün Konak'ın Alsancak semtinde gerçekleşmişti. İzmir'de etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay da yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirmişti.

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2 arkadaşın ölüme gittiği anların görüntüleri ise Tüm Türkiye'de yürekleri yakmıştı. Arkadaşı Özge Ceren Deniz'in yere düştüğünü görünce kaldırmak için uzanan İnanç Öktemay da canından olmuştu. İnanç Öktemay bu gün gözyaşları içinde toprağa verildi.

ANNE ÖKTEMAY HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

İnanç Öktemay'ın cenazesi, Buca ilçesinde bulunan Yeniyol Camii'ne getirildiğinde annesi Nevin Öktemay'ın feryatları hiç dinmedi. Nevin Öktemay, "Oğlum bu yaşta ölümü hak etmedi. Oğlum daha damatlık giyecekti, el ele öldüler. Hem annesi hem babası olup zor şartlarda büyüttük biz onu" diyerek ağladı.

Öktemay'ın cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, dayısı ve aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı olan Ali Rıza Ertemur, arkadaşları ve sevdikleri katıldı.

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