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Özge Borak'ın acı günü. Gözyaşlarını tutamadı

Özge Borak'ın babaannesi Neriman Borak hayatını kaybetmişti. Neriman Borak, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Borak, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:45
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Gözyaşlarını tutamadı. Özge Borak'ın acı günü.

Özge Borak'ın acı günü. Gözyaşlarını tutamadı
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Ünlü oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz hafta babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Borak, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba, arayan ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" ifadelerini kullanmıştı.

41 yaşındaki oyuncu, 6 Mart'ta ise Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yaparak; kötü haberi vermişti. Borak, "Günlerdir yoğun bakımda olan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek; hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun" demişti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Neriman Borak, bugün öğle namazına müteakip Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özge Borak cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

 

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