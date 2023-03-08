Özge Borak'ın acı günü. Gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz hafta babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Borak, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba, arayan ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" ifadelerini kullanmıştı.

41 yaşındaki oyuncu, 6 Mart'ta ise Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yaparak; kötü haberi vermişti. Borak, "Günlerdir yoğun bakımda olan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek; hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun" demişti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Neriman Borak, bugün öğle namazına müteakip Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özge Borak cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.