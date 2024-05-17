Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın

Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı.
Saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede diğer alanlara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülen depo havadan görüntülendi.
Yangında yaralanma ve can kaybı olmadı. Ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın sonrası maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.