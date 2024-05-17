Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın
Kaynak: İHA
Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, depoda maddi hasar meydana geldi.
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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın 1

Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı.

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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın 2

Saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 sokakta meydana geldi.

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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın 3

Edinilen bilgiye göre, bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın 4

Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın 5

Kısa sürede diğer alanlara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın 6

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülen depo havadan görüntülendi.

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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın 7

Yangında yaralanma ve can kaybı olmadı. Ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın sonrası maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın 8

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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