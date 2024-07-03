Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti

Kamusal alanları daha canlı ve davetkar hale getirmek amacıyla, her yıl düzenlenen Stil Buluşması (MOS) Festivaline katılan uluslararası grafiti sanatçıları, Kosova'nın başkentinin harap olmuş bölgelerine canlı grafiti resimleri yaptı.
28-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivale, 32 ülkeden 130 sanatçı katıldı ve Arberia semtindeki Tren İstasyonu'nun yanındaki bakımsız alanda rengarenk eserlerini sergilediler.
Ziyaretçiler, Meksikalı sanatçı Sprayverse ve Polonyalı sanatçı BC ESOBE tarafından boyanmış treni hayranlıkla gezdiler.
Festivalin sekizincisi gerçekleştirildi. Yarışmanın bu yılki teması "Eğitim ve kalkınma" olarak belirlendi.
Almanya'daki kar amacı gütmeyen grup, 1990'larda grafiti sanatçılarının bakımsız veya terk edilmiş alanlarda yasal olarak resim yapmasına yardımcı olmak amacıyla kuruldu.
1999'da Kosova Savaşı'nın sona ermesinin ardından Priştine'de, kentsel çöküntüyle çevrili olan bölge sakinlerinin çoğu zaman zararına olan bir inşaat patlaması yaşandı.
Bu yılki festivale Tayland, ABD, Brezilya ve Arjantin gibi dünyanın birçok ülkesinden sanatçılar katıldı.
Bir zamanlar ihmal edilen mekanlar artık canlı renklerle dolu.
Arnavut grafiti sanatçısı KeLo'nun duvar resmi katılımcılardan tam not aldı.
Ziyaretçiler, eseri üzerinde çalışan Kanarya Adaları sanatçısı fEOfL!P'nin yanından geçiyor. Organizatörler, sokak sanatının eğitim ve toplumsal değişim için bir araç olarak gücünü vurguluyor.
Macar sanatçılar NEMK, 210 ve Bronk, demiryolu tünelinin duvarına grafiti yaparken oldukça motive gözüküyorlar.
Rengarenk duvar resimlerin şehirde sergilenmesi, yetkililer ve şehir sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. MOS, Avrupa, Rusya, Asya ve Amerika'daki birçok ülkede yüzlerce etkinlik başlattı.