Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti

Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kosova'nın başkenti Priştine'nin duvarlarına renk katmak için sekizinci kez düzenlenen Uluslararası Stil Buluşmaları Grafiti Festivali'ne 32 ülkeden 130 sanatçı katıldı.

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Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti 1

Kamusal alanları daha canlı ve davetkar hale getirmek amacıyla, her yıl düzenlenen Stil Buluşması (MOS) Festivaline katılan uluslararası grafiti sanatçıları, Kosova'nın başkentinin harap olmuş bölgelerine canlı grafiti resimleri yaptı.

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Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti 2

28-30 Haziran tarihleri ​​arasında düzenlenen festivale, 32 ülkeden 130 sanatçı katıldı ve Arberia semtindeki Tren İstasyonu'nun yanındaki bakımsız alanda rengarenk eserlerini sergilediler.

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Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti 3

Ziyaretçiler, Meksikalı sanatçı Sprayverse ve Polonyalı sanatçı BC ESOBE tarafından boyanmış treni hayranlıkla gezdiler.

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Festivalin sekizincisi gerçekleştirildi. Yarışmanın bu yılki teması "Eğitim ve kalkınma" olarak belirlendi.

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Almanya'daki kar amacı gütmeyen grup, 1990'larda grafiti sanatçılarının bakımsız veya terk edilmiş alanlarda yasal olarak resim yapmasına yardımcı olmak amacıyla kuruldu.

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Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti 6

1999'da Kosova Savaşı'nın sona ermesinin ardından Priştine'de, kentsel çöküntüyle çevrili olan bölge sakinlerinin çoğu zaman zararına olan bir inşaat patlaması yaşandı.

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Bu yılki festivale Tayland, ABD, Brezilya ve Arjantin gibi dünyanın birçok ülkesinden sanatçılar katıldı.

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Bir zamanlar ihmal edilen mekanlar artık canlı renklerle dolu.

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Arnavut grafiti sanatçısı KeLo'nun duvar resmi katılımcılardan tam not aldı.

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Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti 10

Ziyaretçiler, eseri üzerinde çalışan Kanarya Adaları sanatçısı fEOfL!P'nin yanından geçiyor. Organizatörler, sokak sanatının eğitim ve toplumsal değişim için bir araç olarak gücünü vurguluyor.

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Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti 11

Macar sanatçılar NEMK, 210 ve Bronk, demiryolu tünelinin duvarına grafiti yaparken oldukça motive gözüküyorlar.

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Grafiti festivali ziyaretçileri mest etti 12

Rengarenk duvar resimlerin şehirde sergilenmesi, yetkililer ve şehir sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. MOS, Avrupa, Rusya, Asya ve Amerika'daki birçok ülkede yüzlerce etkinlik başlattı.

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