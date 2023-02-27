Chelsea'den Graham Potter için flaş karar. Taraftarlar bunu beklemiyordu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yoluna Graham Potter ile devam edecek.

KÖTÜ SONUÇLARA RAĞMEN DEVAM EDİLECEK

The Athletic'in haberine göre, kulüp yönetimi, son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen Potter ile yolları ayırmayacak. Chelsea'de yönetimin, 47 yaşındaki teknik adama sonuçları tersine çevirmesi adına süre vermeye devam edeceği belirtildi. Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Londra ekibi, bu süreyi 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile geçti.

TUCHEL'İN YERİNE GELMİŞTİ

Graham Potter, Thomas Tuchel'in ardından geçtiğimiz yılın Eylül ayında Chelsea'de göreve gelmiş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.