27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea'den Graham Potter için flaş karar. Taraftarlar bunu beklemiyordu

Chelsea'den Graham Potter için flaş karar. Taraftarlar bunu beklemiyordu

Ligde kötü gidişatını sürdüren Chelsea'de Graham Potter ile ilgili karar açıklandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 21:31
Takip Et

Graham Potter için Chelsea yönetimi kararını verdi

Chelsea'den Graham Potter için flaş karar. Taraftarlar bunu beklemiyordu
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yoluna Graham Potter ile devam edecek.

KÖTÜ SONUÇLARA RAĞMEN DEVAM EDİLECEK
The Athletic'in haberine göre, kulüp yönetimi, son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen Potter ile yolları ayırmayacak. Chelsea'de yönetimin, 47 yaşındaki teknik adama sonuçları tersine çevirmesi adına süre vermeye devam edeceği belirtildi. Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Londra ekibi, bu süreyi 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile geçti.

TUCHEL'İN YERİNE GELMİŞTİ
Graham Potter, Thomas Tuchel'in ardından geçtiğimiz yılın Eylül ayında Chelsea'de göreve gelmiş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
4
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
5
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
6
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
﻿Ali Koç'tan ''Hükükmet istifa'' raporu için TFF'ye ceza resti: Altından kalkamazsınız
7
﻿Ali Koç'tan ''Hükükmet istifa'' raporu için TFF'ye ceza resti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç'tan ''Hükükmet istifa'' raporu için TFF'ye ceza resti: Altından kalkamazsınız
﻿Genç Kadın Kılıç Milli Takımı'ndan bronz madalya
﻿Genç Kadın Kılıç Milli Takımı'ndan bronz madalya
﻿Genç Kadın Kılıç Milli Takımı'ndan bronz madalya
﻿Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  
﻿Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  
﻿Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  
﻿Fenerbahçe'den sürpriz transfer. Hugo Vetlesen hamlesi
﻿Fenerbahçe'den sürpriz transfer. Hugo Vetlesen hamlesi
﻿Fenerbahçe'den sürpriz transfer. Hugo Vetlesen hamlesi
﻿Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e gidiyor. Bonservis bedeli belli oldu
﻿Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e gidiyor. Bonservis bedeli belli oldu
﻿Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e gidiyor. Bonservis bedeli belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.