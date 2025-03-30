Graham'ın golü Dundee United'a yetti

İskoçya Premiership’te ilk altıya kalma mücadelesi veren Dundee United, deplasmanda Ross County’yi 1-0 mağlup etti. Maçta tek gol, 74. dakikada Ross Graham’ın kafa vuruşuyla geldi. Ryan Strain’in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Graham, Jonathan Tomkinson’a üstünlük sağlayarak topu ağlara gönderdi.

İlk yarıda iki takım da net fırsatlar yakaladı. Dundee United'dan Luca Stephenson ve Ross County’den Alex Samuel gole çok yaklaşsa da ilk 45 dakika golsüz sona erdi. İkinci yarının başında her iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, 73. dakikada gelen gol, maçın gidişatını değiştirdi. Graham’ın golüyle öne geçen Dundee United, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı. Louis Moult ve Sam Dalby, farkı artırma fırsatları yakalasa da Ross County savunması ve kalecisi gole izin vermedi.

ROSS COUNTY İÇİN İLK ALTI UMUDU SONA ERDİ

Ross County için bu maç büyük bir fırsattı. Evinde oynadığı mücadelede puan kaybeden Don Cowie’nin ekibi, ilk altıya girme şansını büyük ölçüde kaybetti. Ligin bitimine iki hafta kala Aberdeen ile iç sahada ve St Mirren ile deplasmanda karşılaşacak olan Ross County’nin artık alt sıralara düşmemek için mücadele etmesi gerekiyor.

Son iki sezondur küme düşme play-off’u oynayan Ross County, şu anda 11. sıradaki Dundee’nin dört puan önünde ve son sıradaki takımın 11 puan üstünde yer alıyor. Kalan haftalarda dikkatli olmaları ve düşme hattından uzaklaşmaları şart.

DUNDEE UNİTED AVRUPA YOLUNDA

Yedi maçlık galibiyet hasretine son veren Dundee United, bu galibiyetle İskoçya Premiership’te beşinci sıraya yükseldi. İlk altıya kalmayı neredeyse garantileyen Jim Goodwin’in ekibi, artık Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam edecek.

Dundee United, şu anda dördüncü sıradaki Aberdeen’in iki puan, üçüncü sıradaki Hibernian’ın ise üç puan gerisinde. Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek isteyen takım, kalan maçlarını kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN AÇIKLAMALAR

Ross County Teknik Direktörü Don Cowie, maç sonrasında hayal kırıklığını dile getirdi. "Evimizde oynadığımız bu karşılaşmada üç puan almalıydık ama bunu başaramadık. İlk yarıda birkaç pozisyon bulduk ancak yeterince üretken olamadık. Rakibimiz daha disiplinliydi ve bu yüzden kazandılar" dedi.

Dundee United Teknik Direktörü Jim Goodwin ise oyuncularını tebrik etti. "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarı sıkışık geçti ama ikinci yarıda taktik değişikliğe giderek hücumu güçlendirdik. Set oyunlarına çok önem veriyoruz ve bugün de bunu gösterdik" ifadelerini kullandı.

Dundee United, sezon başında belirlediği 45 puan hedefinin çok yakınına geldi ve üst sıralar için umutlarını artırdı. Avrupa hayali için geri sayıma başlayan takım, kalan maçlarda alacağı sonuçlarla kaderini belirleyecek.