Gram altın, çeyrek altın ve tam altında son rakamlar... (23.09.2024)

ABD tarafında FED’in 50 bazlık faiz indirimi altın fiyatlarını etkiledi. İndirim sonrasında ons altın 2 bin 600 doları, gram altın ise Kapalıçarşı da 2 bin 900 TL’yi aştı. Altındaki son durum ise merak ediliyor. İşte altın tarafında son rakamlar…

ABD Merkez Bankası (FED) geçtiğimiz günlerde 50 baz faiz indirimine gitmişti. Fed, politika faiz oranı aralığını yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Piyasalarda ise FED etkileri göründü. En merak edileni ise altın oldu.

17 Ekim’de 2 bin 559 dolar seviyesinden olan ons altın, anlık olarak 2 bin 616 dolara geldi. Gram altın ise 2 bin 813 TL’den 2 bin 958 TL’ye geldi. Altın tarafındaki yükseliş ise dikkat çekti.

Uzmanlar ise altın tarafında yıl sonuna kadar artış bekliyor. Gram altındaki tahmin ise 3 bin TL olmuştu.

PİYASADA SON DURUM

Gram altın: 2.948,26 TL

Çeyrek altın: 4.811,00 TL

Yarım altın: 9.612.00 TL

Tam altın: 19.179,00 TL

Not: Haberimizde verilen bilgilerde herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.