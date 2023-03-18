Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıyarak dün gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumun ne kadar olduğunu merak edilmesine neden oldu. Peki, gram altın ne kadar oldu? 18 Mart altın fiyatları ne durumda?

Dün gram altın 1.200 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün de yükselişine devam eden gram altın 1.230 TL'den işlem görüyor. İşte 18 Mart 2023 altın fiyatları...

18 MART CUMARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.226,66 TL

Gram altın satış: 1.231,12 TL

18 MART CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.945,60 TL

Çeyrek altın satış: 1.988,76 TL

18 MART CUMARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 7.782,39 TL

Cumhuriyet altını satış: 7.930,70 TL

18 MART CUMARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.879,03 TL

Yarım altın satış: 3.977,51 TL

18 MART CUMARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.114,26

22 ayar bilezik satış: 1.184,56