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Gram altında tarihi rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'de yaşanan yükselişle 1.250 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 18:46
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Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Gram altında tarihi rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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Editör: Özlem Kıral

Altın fiyatları ABD'de açıklanan verilerine ardından yüzde 1'in üzerinde yükselerek 2 bin doları aştı. Gram altın fiyatları da 1,251 TL olarak rekor kırdı.

Sabah saatlerinde yüzde 0,1 düşüşle 1,981 dolar civarında işlem gören spot altının ons fiyatı yüzde 1,2 yükselerek 2,025 doları aştı ve böylece bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gümüş yüzde 3,2 primle 24,78 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı da 1,251 lirayla rekor tazeledi.

ABD'de bugün açıklanan fabrika siparişleri verisi şubatta tahminlerden fazla düştü. Ülkede açık iş sayısı da 2021'den beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi. ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların radarında olacak.

Bu yıl yaklaşık yüzde 9 yükselen külçe altın küresel ekonomideki görünüm ve enflasyon endişeleriyle volatil seyretti.

Küresel piyasalar bankacılık kriziyle ilgili gelişmelere odaklanırken altının onsu 20 Mart'ta geçen yılın Mart ayından bu yana ilk kez 2 bin doları görmüştü.

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