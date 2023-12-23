Gram altında ağırlık oyunu ortaya çıktı. Kuyumcu açıkladı

Altının fiyatı uçtu gitti. Düğünlerde altın takmak vazgeçilmez bir gelenek ama vatandaş takamadığı için kuyumcular gram altını yarıya böldü, yarım gram oldu. Gram altını dörde bölüp, gramın çeyreğini yaptılar. Ancak yarım gram altına talep arttıkça, bakın nasıl oyunların da döndüğü ortaya çıktı.

KUYUMCU ORTAYA ÇIKARDI

Kuyumcu, gram altındaki terazi oyununu çektiği video ile gözler önüne serdi. Ünlü bir markadan toptan olarak yarım gramlık altın alan Kuyumcu, 100 tane yarım gramı teraziye koydu. 49 gram 75 santim çıktı. Oysa 50 gram çıkması lazımdı. Kuyumcu, aynı altınları ikinci ve üçüncü terazide de tarttı. Çıkan sonuç 49 gram 75 santim. Yüzlük paketlerde 25 santim altın eksikte. 4 tane 100'lük pakette ise çıkacak sonuç bir gram altın yapıyor. 1 gram altın ise bugünkü fiyatı 1.928 lira...Güzel oyun değil mi...25 santim eksik çıkan altınlar, toplandığında para büyüyor.

İşte o kuyumcualtınları üç ayrı teraziyle tarttı video çekerken de anlattı. Kuyumcunun söyledikleri şöyle:

"Burada toplam 100 tane patinden çıkarımış hepsi.....marka ve tek tarafından kesilmiş. İncecik makasla kestik. 100 aden yarım gram altın var burada...Terazi sıfır...49.75 çıkıyor. Bu benim altıncı 100'lük kestiğim paket. Hadi diyeceksiniz terazi ayarında bir şey var. Farklı bir teraziye geçiyorum. Aynı rakamı burada da veriyor. Milimetrik oynamıyor. Farkı üçüncü bir terazi var oraya geçiyorum. Bu teraziler 100 dolarlık teraziler değil. Buradaki rakam da aynı. 50 Gramda 25 santim. 100 gramda yarım gram fiks oynuyor. Bu altıncı paket...Yarım gram altın oynuyor. 4 sıfırlı terazi diyeceksiniz. 100 oaden yine video atarım..."