Grand Kartal Otel'in sahibi diğer bir oteli Gazelle'yi kapattı

Grand Kartal Otel’deki yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 14 kişiden 9’u, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın da bulunduğu kişiler tutuklanmıştı.

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazelle Resort ve Spa Otel’de de aynı ihmallerin bulunduğunu belirterek, Halit Ergül’ün sahibi olduğu oteldeki 13 kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında Genel Müdür Ahmet Demir de yer alıyordu. Şahıslardan bazıları tutuklanırken, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 gündür yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.

GAZELLE RESORT VE SPA OTEL’DEN AÇIKLAMA

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi, sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, otelin geçici bir süreliğine kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.