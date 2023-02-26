Manchester United'da flaş Greenwood gelişmesi. Barcelona maçı öncesi görüştü

Manchester United'ın altyapısından yetişen ve daha henüz kariyerinin başında olan Mason Greenwood, kız arkadaşına şiddet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sonrasında Greenwood, kulüpten kadro dışı bırakıldı ve hatta Manchester United'ın olduğu video oyunlarından adı bile silindi. Sonrasında genç futbolcu suçlardan aklandı ve beraat etti.



YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILDI

Mason Greenwwod, futbola geri dönmek adına Manchester United yöneticileriyle 16 şubatta oynanan Barcelona maçı öncesi yüz yüze görüşme yaptığı öğrenildi.



30 OCAKTA TUTUKLANMIŞTI

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla geçen yıl 30 Ocak'ta tutuklanmış ve kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.

Mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmayan 21 yaşındaki futbolcu, kefalet şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle ekim ayında gözaltına alınmış ve bir kez daha kefaletle serbest bırakılmıştı.