Gribe iyi gelen besinler neler? Gribe ne iyi gelir? Doğal antibiyotikler

Kış aylarının gelişiyle grip mevsimi de açıldı. Soğuk havalarda artan grip vakaları vatandaşı doğal besinlere yönlendirdi. Uzmanlar grip vakaları için doğal antibiyotik olarak adlandırılan ürünler tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki, Gribe ne iyi gelir? Gribe iyi gelen besinler neler? Hangi ürünler doğal antibiyotik?

Özellikle uzun süren griplerde tüketilen gıdaların büyük önem taşıdığını söyleyen uzmanlar doğal antibiyotik olarak görülen besinlerin tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, Hangi ürünler doğal antibiyotiktir?

DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK SOĞAN VE SARIMSAK

Kış mevsiminde soğuk olan havaya karşı uyum sağlamak için vücudumuzun daha fazla enerji harcadığını ifade eden uzmanlar, vücut direncini yüksek tutmak ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmak için, bazı gıda ürünlerinin önemini vurguluyor.

Griple mücadelede birçok faydası bulunan beyaz ve yeşil çay, güçlü antioksidan özelliği ile doğal birer virüs düşmanı ve bağışıklık kuvvetlendirici olarak da karşımıza çıkıyor.

Grip için doğal bir diğer antibiyotik de soğan ve sarımsaktır. Uzmanlar yapısındaki bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkiye sahip soğan ve sarımsağın, yemek ve salata soslarına mutlaka katılması gerektiğini söylüyor.

BALIK GRİBE İYİ GELİR Mİ?

Uzmanlar balığın gribe karşı etkili bir savunucu olduğunun yapılan araştırmalarla da ispatlandığını ifade ediyor.

Uzmanlar Omega 3 yağ asitleri ve zengin içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan balığın haftada 2-3 kez mutlaka tüketilmesi gerektiği görüşünde.

KURUYEMİŞLER VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar fındık-ceviz-badem gibi kuruyemişlerin de vücudun direncini artırmada önemli rol üstlendiğini söylüyor. E vitamini en kuvvetli antioksidan vitaminler olan fındık-ceviz-badem üçlüsünün düzenli tüketimi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.

NAR GRİBE İYİ GELİYOR

Nar griple mücadelede son derece önemli bir rol oynuyor.

Nar da kabuğuna yakın beyaz kısımlarıyla tüketilmelidir. Narın içeriğinde bulunan polifenolik bileşikler ve nara kırmızı rengini veren antosiyaninler, antioksidan kapasitesiyle bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip. Beyaz kısımlarından da faydalanmak ise antioksidan etkisini kat kat artırır.