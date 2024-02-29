Gribe yakalandığını sandı. ‘Sessiz katil’ yüzünden kollarını ve bacaklarını kaybetti

Kaynak: Daily Mail
Gribe yakalandığını sandı. ‘Sessiz katil’ yüzünden kollarını ve bacaklarını kaybetti
ABD’de lise öğretmeni olarak görev yapan Sherri Moody, ‘Sessiz katil’ yüzünden kollarını ve bacaklarını kaybetti.

ABD, Teksas'ta lise öğretmeni olarak görev yapan Sherri Moody, okul gezisinden sonra kendini iyi hissetmeyerek hastaneye başvurdu.

Basit bir grip olduğunu düşündüğü rahatsızlık, aslında doktorların "sessiz katil" dediği ve sonunda kollarını ve bacaklarını kaybetmesine neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyon çıktı.

51 yaşındaki Sherri'nin akciğerlerinde 'Streptococcus' bakterisi kaynaklı zatürre tespit edildi.

Durumunun ciddiyetini internet araştırmasıyla fark eden Sherri'nin hastalığı beklenenden daha hızlı ilerledi ve organları zarar görmeye başladı.

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Doktorlar, hayati organların fonksiyonunu desteklemek için Sherri'yi tıbbi komaya aldılar ve düşük kan basıncıyla mücadele etmek için ilaçlar verdiler. Ancak bu tedavi, kan dolaşımını zayıflattı ve uzuvlara kan akışını azalttı.

Kısa süre sonra, Sherri'nin eşi eşinin uzuvlarının renk değiştirdiğini fark etti. Bu durum, Sherri'nin bacaklarının diz altından ve kollarının dirsek altından ampute edilmesine yol açtı.

Uzuv kaybıyla yaşamayı öğrenmek için uzun bir süre hastanede ve rehabilitasyon merkezinde zaman geçirdi.

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Buna rağmen, Sherri yaşadıkları karşısında dirençli kaldı ve verdiği bir röportajda, “Zihinsel olarak çok güçlüyüm ve mutlu olmayı seçiyorum,” dedi.

Zor zamanlarında eşi, arkadaşları ve ailesinin desteğiyle günlük yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

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