Gribi hafife alınca ağırlaşır

GRİP NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Grip, virüs kaynaklı bir enfeksiyon hastalığıdır ve birden yükselen ateş, kuru öksürük, boğazda yanma, burunda akma, vücutta ağrı, başta ağrı, yorgunluk gibi şikâyetlere yol açar. Bazı durumlarda, özellikle küçük çocuklarda, mide bulantısı, kusma ve ishal de eşlik edebilir.

GRİP NASIL YAYILIR?

Grip, virüsün hasta kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında çevreye saçtığı damlacıklarla yakındaki kişilere (1,5-2 metre) geçmesiyle bulaşır. Ayrıca, virüsün bulaştığı yüzeylere, çarşaflara, elbiselere ve ellere dokunmak da virüsün bulaşmasına neden olabilir. Virüs, kişide hastalık belirtileri görülmeden 1 gün önce bulaştırıcı olmaya başlar ve belirtiler başladıktan sonra 5-7 gün boyunca bulaştırıcılık sürer. Hastalığın ilk 3-4 gününde bulaştırıcılık en yüksek seviyededir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bulaştırıcılık daha uzun sürebilir. Virüs, bulaştıktan 1-4 gün sonra (ortalama 2 gün) hastalık belirtilerine neden olur.

GRİP KİMLERİ DAHA ÇOK ETKİLER?

Hamileler ve doğumdan sonraki ilk 2 hafta içinde olanlar, Aşırı kilolu olanlar, Uzun süreli bakım evlerinde ve huzur evlerinde yaşayanlar, 5 yaşın altındaki çocuklar (özellikle 2 yaşın altındakiler), 65 yaş ve üstündeki hastalar, Kronik hastalığı bulunanlar (astım, kronik akciğer hastalığı, şeker hastalığı, sinir sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, böbrek hastalıkları, kronik kalp hastalığı olanlar, metabolizma bozukluğu olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar (AIDS, kanser, kemoterapi görenler vb.), 19 yaşın altında olup sürekli aspirin kullanan hastalar). Grip, zatürre (akciğer iltihabı), kulak iltihabı ve sinüzit (sinüs iltihabı) gibi komplikasyonlara neden olabilir. Ayrıca, kalp yetmezliği, astım veya şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların kötüleşmesine de yol açabilir.

GRİPTEN NASIL KORUNURUZ?

Grip aşısı, 4 farklı grip virüsüne karşı koruma sağlayan yeni bir formülle geçen yıldan beri uygulanmaktadır. Yumurtaya karşı şiddetli alerjisi olan kişilerin grip aşısı olmaması gerekir. Aşı dışında, günlük yaşamda, öksüren, ateşli, burun akıntılı kişilerle temas etmemek ve sık sık el yıkamak da hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemlerdir. En iyi yöntem, her yıl grip aşısı yaptırmaktır. Grip aşısı, 6 aylıktan itibaren herkes için uygulanabilir. Grip, özellikle yukarıda sayılan risk grubundaki kişilerde çok ciddi ve hatta ölümcül seyreden bir hastalıktır. Bu yüzden, aşı özellikle risk grubundaki kişilere tavsiye edilir. Ancak isteyen herkes aşı olabilir. Aşı, kuzey yarım küre için Ekim ayında tek doz olarak yapılmalıdır, ancak daha sonraki aylarda da yapılabilir.

GRİP NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavide, antiviral ilaçlar kullanılabilir. Antiviraller, hastalık başladıktan sonra ilk 48 saat içinde başlanırsa daha etkili olur. Bu yüzden, hem hastalık süresini kısaltmak hem de bulaştırıcılığı azaltmak için antiviral tedaviye mümkün olduğunca erken başlamak gerekir. Ancak sağlık merkezine geç giden kişilere de antiviral ilaçlar verilebilir. Tedavi süresi 5 gündür. Grip hastası olan biriyle yakın temas halinde olan kişiler için de hastalığı önlemek için antiviral ilaçlar kullanılabilir.



