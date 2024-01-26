Bu besinler kanser hücrelerini adeta bombalıyor

Kanser, dünyada ve ülkemizde en çok ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Kanser, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi ve yayılması sonucu oluşan bir hastalıktır. Kanserin nedenleri arasında genetik faktörler, çevresel faktörler, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları sayılabilir. Kanserden korunmak için sağlıklı bir yaşam sürmek, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmek ve kanserden koruyan besinler tüketmek gerekmektedir.

Kanserden koruyan besinler, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre hasarını önler, iltihaplanmayı azaltır, antioksidan ve anti-kanserojen etkiler gösterir. Bu besinler, kanser oluşumunu ve ilerlemesini engelleyebilir veya yavaşlatabilir. Kanserden koruyan besinler arasında şunlar sayılabilir

KANSERDEN KORUYAN BESİNLER NELERDİR?

SARIMSAK

Sarımsak, içerdiği sülfür bileşikleri, amino asitler, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B vitamini ve C vitamini ile kanserle savaşan bir besindir. Sarımsak, vücuttaki toksinleri atar, bağışıklık sistemini güçlendirir, insülin direncini azaltır, kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur. Sarımsak, özellikle mide, bağırsak, yemek borusu, prostat ve cilt kanserlerine karşı etkilidir1.

BROKOLİ

Brokoli, turpgiller familyasından bir sebzedir. Brokoli, C vitamini, beta karoten, lif ve kalsiyum açısından zengindir. Brokoli, ayrıca kansere karşı koruyucu maddeler içerir. Bu maddeler, hücrelerin DNA’sını korur, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller, iltihaplanmayı azaltır ve detoksifikasyon enzimlerini aktive eder. Brokoli, özellikle bağırsak, mesane, meme, akciğer ve prostat kanserlerine karşı etkilidir2.

DOMATES

Domates, likopen adı verilen güçlü bir antioksidan içerir. Likopen, hücre hasarını önler, serbest radikalleri etkisiz hale getirir, iltihaplanmayı azaltır ve bağışıklık sistemini destekler. Likopen, özellikle prostat kanserine karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Domates, ayrıca akciğer, kolon, meme, rahim ve pankreas kanserlerine karşı da etkilidir3.

ELMA

Elma, düşük glisemik indekse sahip bir meyvedir. Elma, doğal şekerini (fruktoz) dengeleyen yüksek su ve lif içeriğine sahiptir. Elma, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve tokluk hissi verir. Elma, ayrıca antioksidan, C vitamini, kuersetin ve polifenol gibi kanserle savaşan maddeler içerir. Elma, özellikle ağız, yemek borusu, mide, kolon, meme, yumurtalık ve prostat kanserlerine karşı etkilidir.

CEVİZ

Ceviz, sağlıklı yağlar, lifler, proteinler, omega-3 yağ asitleri, E vitamini, folik asit, selenyum, bakır, magnezyum ve manganez gibi kanserle savaşan maddeler içerir. Ceviz, hücre hasarını önler, iltihaplanmayı azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan şekerini ve kolesterolü dengeler, hormon seviyelerini düzenler ve kalp sağlığını korur. Ceviz, özellikle kolon, meme ve prostat kanserlerine karşı etkilidir.

AVOKADO

Avokado, lif ve sağlıklı yağlar içerir. Avokado, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve uzun süre tok tutar. Avokado, ayrıca glutation, lutein, zeaksantin, beta sitosterol, E vitamini ve folik asit gibi kanserle savaşan maddeler içerir. Avokado, hücre hasarını önler, iltihaplanmayı azaltır, bağışıklık sistemini destekler, kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur. Avokado, özellikle ağız, cilt, prostat, meme ve rahim kanserlerine karşı etkilidir.

ÇAVDAR EKMEĞİ

Çavdar ekmeği, glisemik indeksi düşük olan bir ekmek türüdür. Çavdar ekmeği, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve daha uzun süre tokluk hissi verir. Çavdar ekmeği, tam tahıllı ve lifli bir besindir. Çavdar ekmeği, ayrıca lignan, fitik asit, fenolik asit, arabinoxylan ve beta glukan gibi kanserle savaşan maddeler içerir. Çavdar ekmeği, özellikle kolon, meme, prostat ve rahim kanserlerine karşı etkilidir.

Kanserden koruyan besinler, sağlıklı bir yaşam sürmek için önemlidir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, kanser oluşumunu ve ilerlemesini engellemeye veya yavaşlatmaya yardımcı olur. Kanserden koruyan besinlerin yanında, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, stresi azaltmak, fiziksel aktiviteyi artırmak, güneşten korunmak ve sağlık kontrollerini ihmal etmemek de kanserden korunmada etkilidir.