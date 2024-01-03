Grillz geri döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Grillz geri döndü
Diş mücevheri modadan yükselişe geçti. İşte ayrıntılar...

Diş Hekimi Dr. Ömer Ekiz, bir döneme damgasını vuran ve grillz adıyla da bilinen diş mücevheri modasının geri döndüğünü söyledi. Ekiz, grillz’İn nasıl uygulandığını şöyle anlattı:

“Grillz, dişlere takılıp çıkarılabilen mücevherli aksesuarlardır. 1980'li yıllarda New York'ta hip-hop sanatçıları tarafından takılmaya başlandı ve zaman içinde hızla yayıldı. Madonna, Beyonce, Katy Perry gibi dünyaca ünlü yıldızların da etkisiyle bu aksesuarlar gençler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Bir aralar unutulmuştu ancak şimdilerde tekrar rağbet görüyor.”

Ekiz, girllzin istenildiği zaman çıkarılabileceğini belirterek sözlerine şunları ekledi:

“İstenildiği zaman çıkarılabilir bir diş aksesuarı. Ölçüm yapılıyor ve aksesuar dişe takılıyor. Dijital bir ölçüden söz ediyoruz. Ağız içi tarayıcısı ve bilgisayar aracılığıyla hallediyoruz. Silikon temelli diş ölçümü de var. Elimize ulaşan modelin ardından grillz yapılacak madde seçiliyor ve üretiliyor. Genellikle takıp çıkarmalı olan bir aksesuardır. Herhangi bir figür, harf ya da rakam olabildiği gibi başka tasarımlarda rağbet görüyor”

İHA

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