Grip aşısı unutkanlık hastalıklarına mı neden oluyor? Uzmanlar anlatıyor...

Grip aşısının Alzheimer hastalığı ile ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar, bu konuda önemli bulgular sundu. Grip aşısının Alzheimer’a yol açıp açmadığına dair çeşitli bilimsel görüşlerin ve araştırmaların mevcut olduğu bildirildi.

Houston Teksas Sağlık Bilim Merkezi Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, grip aşısı yaptıran kişilerin Alzheimer'e yakalanma riskinin daha düşük olduğu ortaya konuldu.

Araştırmada, 65 yaş üstü 935 bini aşkın kişinin verileri 4 yıl boyunca takip edildi. Sonuçlar, grip aşısı yaptıran kişilerin olmayanlara kıyasla Alzheimer'e yakalanma riskinin %40 oranında daha düşük olduğunu gösterdi.

Aynı araştırmada, grip aşısı yaptırmayan kişilerin %8.5'inde bunama belirlendi, grip aşısı yaptıran kişilerde ise bu oran %5.1'e düştü. Bu bulgular, grip aşısı yaptıran kişilerin Alzheimer riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Kaynak Selekler, grip aşısı ve Alzheimer arasındaki ilişki hakkında şu görüşleri paylaştı:

"Grip aşısı yaptıran kişilerin Alzheimer'e yakalanma riskinin daha düşük olduğu bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir. Bu, grip aşısının beyin sağlığına olumlu etkileri olabileceğini düşündürüyor."

Beslenme Uzmanı Dr. Elif Sönmez: Beslenme uzmanı Dr. Elif Sönmez, grip aşısının genel sağlık için faydalı olduğunu belirtti:

"Grip aşısı, sadece Alzheimer riskini azaltmada değil, aynı zamanda diğer birçok hastalığın önlenmesine de katkı sağlar. Bu nedenle, grip aşısının tüm nüfusa yönelik önemini vurgulamak önemlidir."

Grip aşısı yaptıran kişilerin Alzheimer'e yakalanma riskinin daha düşük olduğu bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, grip aşısının beyin sağlığına olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Bu bulgular, grip aşısının sadece enfeksiyon koruması değil, aynı zamanda beyin sağlığına da faydalı olduğunu ortaya koyuyor.