Grip dışında öksürüğe yol açan sebepler... Uzmanlar uyarıyor...

Uzmanlar, öksürüğün bir uyarı sinyali olduğunu ve altta oluşturan başka sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirtti.

UZUN SÜREN ÖKSÜRÜĞÜN ALARMI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çetinkaya, "Öksürük, solunum yollarını temizlemeye yardımcı olan doğal bir refleks olsa da, iki haftadan uzun sürmesi durumunda dikkatli olunmalıdır. Özellikle kuru ya da balgamlı öksürükler, astımdan reflüye, alerjiden ciddi akciğer hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığın belirtisi olabilir" dedi.

ASTIM VE KRONİK AKCİĞER HASTALIKLARI (KOAH)

Öksürüğün grip dışındaki yaygın nedenlerinden biri astım olmasıyla dikkat çekti.

Astımlı bireylerde genellikle geceleri artan kuru öksürük, hırıltılı nefes alma ve göğüste sıkışma hissiyle kendini gösterebiliyor.

Uluslararası bir çalışmaya göre, astım hastalarının yüzde 40'ında öksürük ana belirti olarak ortaya çıkıyor.

Benzer şekilde, sigara kullanımına bağlı olarak gelişen KOAH hastalığı da özellikle sabahları balgamlı öksürükle kendini belli ediyor.

REFLÜ: BEKLENMEDİK BİR NEDEN

Gastroenteroloji uzmanları, öksürüğün mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla meydana gelen reflüden de kaynaklanabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Emine Karaman, "Reflüye bağlı öksürük genellikle yemeklerden sonra ya da uzanırken ortaya çıkar. Bu durum, akciğerleri tahriş eden mide asidinden kaynaklanır" ifadelerini kullandı.

ALERJİLER VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Mevsimsel alerjiler ve hava kirliliği de öksürüğün sık rastlanan sebepleri arasında. Polenler, toz, hayvan tüyleri gibi alerjenler solunum yollarında hassasiyete yol açarak inatçı bir öksürük oluşturabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporlarına göre, hava kirliliğine uzun süre maruz kalan bireylerde kronik öksürük görülme oranı yüzde 30 daha fazla.

DAHA CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Uzmanlar, inatçı öksürüğün nadir de olsa akciğer kanseri, zatürre ya da tüberküloz gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Özellikle balgamda kan görülmesi ya da açıklanamayan kilo kaybı durumlarında zaman kaybetmeden bir doktora başvurulması gerektiği ifade edildi.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, geçmeyen öksürük şikayeti olan bireylerin bir göğüs hastalıkları uzmanına danışmalarını önerdi. Ayrıca, öksürüğü tetikleyen çevresel faktörlerden kaçınmak, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku gibi yaşam tarzı değişikliklerinin de iyileşme sürecine katkı sağlayabileceği belirtildi.

Unutulmamalıdır ki öksürük, her zaman basit bir rahatsızlık olmayabilir ve altta yatan nedenin doğru bir şekilde teşhis edilmesi hayati önem taşıdığı bildirildi.