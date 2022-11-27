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Kovid 19 griple birlikte çok riskli

Prof. Dr. Yeşim Taşova kış aylarıyla birlikte yeniden yükselişe geçen grip vakalarını işaret ederek "Covid-19, griple birlikte riskli grup için sıkıntı yaratabilir" diyerek uyardı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:05
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Grip Kovid 19 ile birlikte çok riskli

Kovid 19 griple birlikte çok riskli
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Çin’de iki yıldır uygulanan ‘sıfır Covid’ politikasına rağmen kış aylarının gelmesiyle hızla artan vakalar, bazı şehirlerin yeniden kapanmasına neden oldu. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandeminin inişe geçtiğini ancak bu durumun virüsün yapısının değişmemesi ve değişik varyantın ortaya çıkmaması koşuluna bağlı olduğunu hatırlatarak "Covid-19, grip ve diğer enfeksiyonlarla birlikte olduğunda özellikle riskli grup için sıkıntı yaratacaktır. Bu dönemde hatırlatma dozlarının ve grip aşısının yapılması gerektiğini öneriyoruz" diye konuştu

Prof. Dr. Yeşim Taşova, zaman zaman bu tür piklerin yaşanabileceğini belirterek, varyantların değişebilmesi riskine karşı bu mevsimde Covid-19 hatırlatma dozları ve grip aşılarının yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Vücuttaki bağışıklığın azalmasına bağlı olarak var olan virüsten etkilenmenin hastalığa duyarlı kişilerde kaçınılmaz olduğunun altını çizen Taşova, "Çin'deki tablo da şimdilik böyle bir tabloya benziyor. Bu durum her ülkede olabilir. Şu dönemlerde çok sık tekrarlayan üst solunum yolları enfeksiyonları var. Bunların içerisinde Covid-19 da var. Pandeminin daha bitmediğini, ara ara bu tür piklerin olabileceğini ön görmek ve tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Alıştığımız her türlü tedbire devam etmeliyiz. Uygun olan grupların da hatırlatma dozlarını yaptırmasını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Bu yılın kış mevsiminde geçen yıllara göre büyük oranda pik yaşanmasının beklenmediğini dile getiren Prof. Taşova, "Tabi bu virüse bağlı. Virüsün yapısının değişmemesi, değişik bir varyantın ortaya çıkmaması koşuluyla aslında pandemi inişe geçti gibi görünüyor. Ufak piklerle birlikte bu durum bir süre sonra bu dönemlerde geçirilen normal bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde olmaya devam edecek." Dedi ve şunları söyledi:

“Klimanın düzenli olarak temizliğinin yapılması, ortamın da havalandırılması gerekiyor. Aksi takdirde klima sürekli olarak içerideki havayı dolaştırdığı için ortamda hasta olan bir kişinin solunumundan ortaya çıkan virüsler de sağlıklı kişiler için risk oluşturacaktır
Covid-19, grip ve diğer enfeksiyonlarla birlikte olduğunda özellikle riskli grup için sıkıntı yaratacaktır. Kronik kalp hastası, KOAH dediğimiz akciğer hastalığı olanlar, böbrek hastası olanlar, immünsüpresif tedavi alanlar uygun zamanlarda olmak koşulu ile mutlaka riskli grubun grip aşısı olması gerektiğini öneriyoruz"

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