Grip ve soğuk algınlıklarına birebir. İşte dikkat çeken ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Grip ve soğuk algınlıklarında vücudun ısınmasını sağlayan havlıcan otu dikkatlerden kaçmadı.

GRİP NEDİR?

Grip, influenza A ve B virüslerinin neden olduğu, ani başlayan yüksek ateş, öksürük, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteren, burun, boğaz ve bazen akciğerleri etkileyen bulaşıcı bir viral enfeksiyondur.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes darlığı

-Hapşırık

-Göğüste rahatsızlık ve baskı

-Baş dönmesi

-Özellikle çocuklarda mide bulantısı ve kusma

-İştah kaybı

-Ciltte kızarıklık

-Öksürük

-Boğaz ağrısı

-Vücut, kas ve eklem ağrıları

-Yorgunluk ve bitkinlik

-Ani yükselen ateş

-Üşüme ve titreme

-Burun akıntısı ya da tıkanıklığı

-Baş ağrısı

HAVLICAN OTU NASIL KULLANILIR?

Havlıcan tozunu keçiboynuzu pekmezi ile macun haline getirip yiyenler de bu karışımdan çok memnun kalırlar. Havlıcan tozu, birçok faydası olan şifalı bir bitkidir. En yaygın ve kolay kullanım yöntemi, bir bardak suya bir çay kaşığı havlıcan tozu ekleyip 10-15 dakika demledikten sonra istenirse şeker veya bal katmak suretiyle içmektir. Havlıcanın acımsı aromasını yumuşatmak için karışıma tatlandırıcılar eklenebilir. Havlıcan tozu süt ile de karıştırılabilir ve bu şekilde bal ile lezzetlendirilebilir.