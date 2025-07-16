Grok'un anahtarı açıkta kaldı: ABD'de şifre krizi

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'nin geliştirdiği chatbot Grok ve diğer modeller, bir çalışanın dikkatsizliği yüzünden güvenlik riskiyle karşı karşıya kaldı. ABD hükümetine ait hassas sistemlerde çalışan bir personelin sızdırdığı özel API anahtarı, milyonlarca kişinin verisini nasıl riske attı? İşte tüm detaylar...

"ANAHTAR AÇIKTA KALDI"

Bağımsız güvenlik uzmanı Brian Krebs'in ortaya çıkardığı bilgiye göre, ABD Hazinesi, Sosyal Güvenlik İdaresi ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi kritik kurumlarda çalışan Marko Elez isimli personel, GitHub hesabına yüklediği bir kodla xAI'nin özel API anahtarını ifşa etti. Bu anahtar, Grok da dahil olmak üzere onlarca yapay zeka modeline erişim sağlıyordu.

Fransız siber güvenlik firması Seralys'in kurucusu Philippe Caturegli, Elez'i bu sızıntı konusunda uyardı. Elez, anahtarı GitHub'dan kaldırdı ancak anahtarın iptal edilmemesi, erişimin devam etmesine yol açtı.

"DEVLET VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİ DE SORGULATIYOR"

Caturegli, KrebsOnSecurity'e yaptığı açıklamada çarpıcı bir uyarıda bulundu: "Bir geliştirici basit bir API anahtarını bile gizleyemiyorsa, kapalı kapılar ardındaki çok daha hassas devlet verilerini nasıl koruyor?"

Bu ifade, özellikle Elez'in erişim yetkisi olan milyonlarca Amerikalının kişisel verilerinin de benzer bir dikkatsizlikle sızabileceği endişesini doğurdu.

Dünyaca ünlü moda markasına siber saldırı! Türkiye’deki 142 bin müşterinin verisi çalındı

ELON MUSK'IN XAI'Sİ VE GROK: "NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?"

xAI, Elon Musk'ın OpenAI'a rakip olarak kurduğu bir yapay zeka şirketi. Grok ise Musk'ın "daha özgür ve sansürsüz" bir chatbot vaadiyle tanıttığı proje. API anahtarları, bu tür sistemlere erişimde kilit rol oynuyor. Bir anahtarın ele geçirilmesi, kötü niyetli kişilerin sistemleri manipüle etmesine veya veri sızıntılarına yol açabilir.

SON 1 YILDA ARTAN YAPAY ZEKA GÜVENLİK TARTIŞMALARI

2023'ten bu yana yapay zeka araçlarının güvenliği sıkça gündeme geliyor. Özellikle ChatGPT'nin veri sızıntısı iddiaları ve Google'ın Bard'ının yanıtlarında tespit edilen hatalar, şirketleri önlem almaya zorladı. xAI'nin henüz beta aşamasındaki Grok'u için yaşanan bu olay, yapay zeka devlerinin güvenlik protokollerinin yetersiz olduğu eleştirilerini yeniden alevlendirdi.

Siber güvenlik alarmı: Yüzlerce yazıcı tehdit altında

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR RİSK ALTINDA MI?

Uzmanlara göre, bu tür API ihlalleri küresel risk oluşturuyor. Türkiye'de Grok veya diğer xAI ürünlerini kullananların kişisel verileri, benzer bir sızıntı durumunda tehdit altında kalabilir. Ancak şu an için xAI'nin Türkiye'de yaygın bir kullanımı olmadığından doğrudan bir tehdit henüz söz konusu değil.

ABD'li şirketten 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı

"TEK BİR KOD, TÜM SİSTEMİ ÇÖKERTEBİLİR"

Siber güvenlik uzmanları, bu olayın basit bir insan hatasından çok daha büyük bir soruna işaret ettiğini vurguluyor: "Yapay zeka ve devlet verileri gibi hassas alanlarda çalışanların daha sıkı denetlenmesi şart."

Elon Musk'ın henüz yorum yapmaması ise merakları artırıyor. xAI, bu açığı ne zaman kapatacak? Grok kullanıcıları için ekstra bir önlem alınacak mı? Soruların yanıtları gelişmelerle birlikte netleşecek...